شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي شبين القناطر يدعمون شيرين بركات بهاشتاج «#شبين_عايزه_شيرين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تسريب اخبار عن استبعاد شيرين أحمد عبدالعزيز بركات من القائمة الوطنية «كوتة المرأة» اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بعدم استبعادها.

وطالب عدد كبير من المواطنين بعدم استبعادها مؤكدين أنها الأحق بالمقعد وأن مركز شبين القناطر في حاجة ماسة لها حيث انها تعمل منذ وقت طويل بالعمل العام .

«شيرين» هي ابنة الراحل «أحمد عبدالعزيز بركات» عضو مجلس الشعب الأسبق للدائرة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مركز شبين القناطر مظلوم دائما ولم يفعل له أي نائب حالي أي شيء معربين عن تأييدهم الشديد لشيرين بركات وانها احق من غيرها بالترشح على القائمة الوطنية حيث ان شيرين بركات تمتلك شعبية جارفة على مستوي مركز شبين القناطر ولها لها باع في العمل العام .