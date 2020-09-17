شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تحافظ على «صفر إصابات كورونا» للأسبوع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت محافظة شمال سيناء في الحفاظ على خلوها من أي اصابات جديدة بالنسبة لفيروس كورونا للأسبوع الثاني، حيث أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه لم يتم تسجيل أي حالة اصابة جديدة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن موقف الإصابات ثابت منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي، ويبلغ 112 حالة إيجابية.

كما ازدادت حالات الشفاء بواقع 3 حالات أخرى لتصل إلى 406 حالات من المحجوزة بالمستشفيات والمعزولة منزليًا، إلى جانب 26 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأكد «كامل» في بيان، الخميس، عدم وجود أي حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات.. مع وجود 42 حالة تحت العزل المنزلي.

من جانبه أكد الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على ضرورة استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على خلو المحافظة من الاصابات ومنعا لانتقال العدوى أو ظهور إصابات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم الحفاظ على خلو المحافظة من أي إصابات لمدة 3 أسابيع سابقة، حيث جرى تسجيل بعض الحالات المتفرقة آخرها حالة الثلاثاء قبل الماضي، والعودة إلى خلوها مرة أخرى للأسبوع الثانى على التوالي.

وطالب المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر حفاظا على خلو المحافظة من الإصابات ومنعًا لعدم انتشار العدوى أو ظهور إصابات جديدة بالمحافظة.

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