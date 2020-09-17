شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة الدبلومات الفنية ،السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري وتستمر حتي الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية يبلغ 239 ألف طالب وطالبة بنظام ثلاث وخمس سنوات بمختلف التخصصات صناعي وتجاري وزراعي وفندقي.

وأكد مجاهد بدء تقدير الدرجات بامتحانات الدور الثانى بداية من 29 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل، ليتم إعلان نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وشدد مجاهد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمراقبين ومقدري الدرجات من فيروس كورونا خلال أداء امتحان الدور الثانى على رأسها تحقيق التباعد بين الطلاب وتوزيع وارتداء الكمامات وقياس درجة حرارتهم أثناء الدخول وتعقيم اللجان .