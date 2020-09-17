شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 16 ضمن ائتلاف الأحزاب الوطنية.. 60 مرشحا محتملا للنواب باليوم الأول بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت محكمة بنها الابتدائية، باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الأول، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تم تقديمها اليوم 60 مرشحا من بينهم 16 مرشحا لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، بـ 6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر كالتالى مركز ومدينة بنها وكفر شكر 14 مرشحا و13 بطوخ وقها و11 بشبرا الخيمة و10 بقليوب والقناطر الخيرية و6 بالخانكة والخصوص والعبور، و6 بشبين القناطر، بينهم 9 سيدات، و13 مرشحا لمستشقبل وطن، و2 للشعب الجمهورى، و2 لحماة وطن، ومرشح لكل من الوفد والحرية والجيل الديمقراطى.

وشهدت المحكمة هدوءا في الساعات الأخيرة قبيل غلق باب الترشيح وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

وبدأت صفحات التواصل الاجتماعى وصفحات الرشحين الرسمية، بالمحافظة في الإعلان عن الأرقام والرموز التي حصل عليها مرشحيهم بالكشوف الانتخابية

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردي المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب «مركز بنها وكفر شكر وقسم أول بنها وقسم ثان بنها» والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ وقسم قها) والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة وقسم ثان شبرا الخيمة)

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب وقسم قليوب والقناطر الخيرية) والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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