شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يوافق على طرح مواقع رسو الفنادق العائمة بالمحافظة للتأجير لـ3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على طرح مواقع رسو الفنادق العائمة للتأجير بالمزايدة العلنية لمدة 3 سنوات، فور انتهاء تعاقدها في ديسمبر القادم.

جاء ذلك اليوم خلال ترأس المحافظ إجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأسامة المصري، مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، وأشرف عبدالعال، مدير عام آثار سوهاج، ورؤساء مركزى البلينا وأخميم، وحي غرب مدينة سوهاج، وممثلي قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه محافظ سوهاج، بدراسة مشروع إنشاء كافتيريا بكورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج، لخدمة رواد الكورنيش من المواطنين، على أن يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإتفاق على بنود الإنشاء، ووضع الإشتراطات والمواصفات المطلوبة ليتم طرحها للمناقصة العامة.

وناقش المحافظ- خلال الإجتماع- موقف تطوير منطقتي أتريبس الأثرية بنجع حمد بمركز سوهاج، ومقابر الحواويش الأثرية بمركز أخميم، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، دعما من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، حيث يجري الإنتهاء من أعمال التطوير النهائية بالمشروعين، وتركيب إنارة بشكل بانورامي لمقابر الحواويش، وإنشاء بوابة لمنطقة أتريبس.

وأشاد محافظ سوهاج، بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تقام بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر خلال الفترة الحالية، بالتعاون بين قصر ثقافة سوهاج والإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وتقديم عروض فنية ومسرحية وثقافية متنوعة لأهالي وشباب سوهاج بالمجان، فضلا عن إذاعة مباريات كرة القدم للجماهير.

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