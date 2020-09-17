شكرا لقرائتكم خبر عن بينها «الإسكندرية».. 4 جامعات تشارك بمشروع «ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة الاسكندرية ضمن 4 جامعات في مشروع CIPIEE (المسارات والإدماج الوظيفى والابتكار وريادة الأعمال)، والذي يضم شركاء عدة، تحت عنوان «ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ».

وقال الدكتور هشام جابر القائم بعمل رئيس جامعة الاسكندرية، أن المشروع يقام بالشراكة بين الوكالة الجامعية للفرانكوفونية- AUF، وجامعة الإسكندرية، وجامعة سنجور، والجامعة الفرنسية بمصر، وجامعة فاروس، بالإضافة إلى شركاء من سوق العمل كغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر وشركة IBDL (الرخصة الدولية لقيادة الأعمال).

ولفت إلى أنه تعقد ورشة عمل تدريبية، مدتها ثلاثة أيام بالتعاون مع شركة IBDL الرخصة الدولية لقيادة الأعمال International Business Driving License، بعنوان «ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ»، وذلك أيام ٢٨ و٢٩ و٣٠ سبتمبر٢٠٢٠، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

رابط التسجيل في الورشة: https://docs.google.com/forms/d/1i9SoSwkJcrSYGM4TiZdabpI6ln_5JFa_gYTSUKhtbxE/edit