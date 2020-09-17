شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة و الآثار تنفي إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة السياحة والأثار، اليوم الخميس، ردا على ما تم تداوله حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية، أكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه لا توجد أعمال حفر وإنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام ٢٠١٩، وسيتم افتتاحه بداية عام ٢٠٢١. مشيرا إلى انه طبقا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الأتوبيسات السياحية في المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية إنشاءات تضر أو تتعدى على الأثر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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