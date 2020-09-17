شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن سوهاج يحصل على الترتيب الأول لمرشحيه للنواب فى 7 دوائر بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اليوم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بأوراق مرشحيه لإنتخابات مجلس النواب في أول أيام فتح باب الترشح للإنتخابات، والتى ستجرى على 14 مقعدا للفردى في 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة.

وتقدم الحزب بأوراق 17 مرشحا على المقاعد الإنتخابية الأربعة عشر من خلال وكلائه من المحامين، وذلك بعد فتح الحزب لترشيحاته بدائرة مراكز طما وطهطا وجهينة، حيث دفع بأربعة مرشحين على 3 مقاعد، ودائرة مركزى أخميم وساقلتة، حيث دفع بأربعة مرشحين على مقعدين، وحصل مرشحو الحزب على الأرقام الأولى في كشوف الترشيح في 7 دوائر إنتخابية بالمحافظة، باستثناء دائرة مركزى جرجا والعسيرات، والتى استطاع النائب السابق عن الدائرة ياسر نصر أن يسبق الحزب فيها في الترشح، ويحصل على رقم 1 في الكشوف، في حين حصل مرشحى الحزب على رقمى 2 و3 في الدائرة.

وتجرى إنتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، في دائرة واحدة لمقاعد القائمة وعددها 13 مقعد، و8 دوائر إنتخابية لمقاعد الفردى وعددها 14 مقعد.