شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: افتتاح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، طريق المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ والذى نفذته شركة المقاولون العرب من خلال فرع سيناء واشتملت الأعمال على الرصف والتخطيط ومشايات على جانبي الطريق بالإضافة للإنارة وأعمال التشجير وتنسيق الموقع وقد بلغت تكلفة تلك الأعمال 6 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ طريق جامعة الملك سلمان الذي نفذته شركة المقاولون العرب _ فرع سيناء بالإضافة لأعمال الإنارة والمشايات وتنسيق الموقع بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الأعمال تمت عن طريق الجهاز التنفيذي للمدينة وتم تنفيذ الطرق والإنارة طبقا لأعلى المواصفات العالمية لتتماشى مع الصرحين التعليميين الكبيرين ومدينة السلام العالمية شرم الشيخ.