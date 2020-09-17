شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: افتتاح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، طريق المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ والذى نفذته شركة المقاولون العرب من خلال فرع سيناء واشتملت الأعمال على الرصف والتخطيط ومشايات على جانبي الطريق بالإضافة للإنارة وأعمال التشجير وتنسيق الموقع وقد بلغت تكلفة تلك الأعمال 6 مليون جنيه.
كما افتتح المحافظ طريق جامعة الملك سلمان الذي نفذته شركة المقاولون العرب _ فرع سيناء بالإضافة لأعمال الإنارة والمشايات وتنسيق الموقع بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الأعمال تمت عن طريق الجهاز التنفيذي للمدينة وتم تنفيذ الطرق والإنارة طبقا لأعلى المواصفات العالمية لتتماشى مع الصرحين التعليميين الكبيرين ومدينة السلام العالمية شرم الشيخ.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب: افتتاح طريقي المدرسة المصرية اليابانية وجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.