شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 15 ساعة عن بعض المناطق بالجيزة غداً (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الاهرام – اسكان الشباب – اسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الاخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية ) وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتي الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة اكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتوفر الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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