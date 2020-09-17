شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى العروض المتحفية مركزًا ابداعيًا بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد مبنى العروض المتحفية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والذي افتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركزًا تنويريًا وثقافيًا وابداعيًا تقدمه جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة للمجتمع بهدف خلق بيئة ثقافية وفنية وعلمية واجتماعية من خلال اكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها وتقديمها للمجتمع، بالإضافة إلى ربط النشاط العلمي والفني والثقافي بالجامعات والهيئات المصرية والدولية، وتعميق الانتماء وحب الوطن لدعم الشباب فكريًا وثقافيًا.

أوضح الأستاذ الدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة أن مبنى المتحف يتكون من بهو المتحف والمعد خصيصاً للعروض المتحفية، ومجهز بأحدث أنظمة الإضاءة والعرض الفني وغيرها وقدتم تخطيطه ليضم متحف الفن المعاصر حيث سيضم بين جنباته مجموعة من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب، وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان بالإضافة إلى قاعات للمعارض المتغيرة لعرض أعمال الفن التشكيلي بصفة دورية.

هذا بالاضافة إلى متحف حلوان وهو متحف توثيقي يعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان وجنوب القاهرة على مر الازمنة والعصور بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.