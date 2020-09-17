شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك التجارى الدولي: 67% من السكان ليس لديهم حسابات مصرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام عزالعرب، رئيس البنك التجارى الدولى – مصر – إن نحو 67% من السكان ليس لديهم حسابات مصرفية، وأن مخطط الهوية الوطنية موجود بالفعل، مؤكدا ضرورة ضخ استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية لرقمنة الهويات الوطنية والسماح بالتشغيل البيني والتكامل السلس مع استخدام الكيانات العامة والخاصة.

أكد عزالعرب خلال الجلسة الخاصة بمعهد التمويل الدولى عبرالإنترنت، ضرورة الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين التمويل الرقمي والهوية الرقمية، مثل الحاجة إلى وضع لوائح لـ e-KYC، والإعداد الرقمي، والتوقيعات الرقمية، وتحديد الهوية (بصمات الأصابع / التعرف على الوجه / الصوت)، وإلغاء الالتزام بتخزين المستندات الورقية، وفتح الخدمات المصرفية عن طريق واجهات برمجة التطبيقات.

اشارالى مبادرات البنك التجاري الدولي بشأن الهوية الرقمية، ومنها الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية رقميًا في نفس المجال.

ويدرس البنك التجارى الدولى حسب هشام عزالعرب إمكانية أن يجري العملاء فيديو مباشر قصيروسريع لتمكين البنك من التحقق الفوري من العميل عن طريق مصادقة معلومات المستخدم مع قاعدة بيانات هوية الرقم القومي.

وأضاف تضمن تلك العملية التحقق من وجود شخص حقيقي مرتبط بالهوية الرقمية للعميل. وتمكن البنك التجاري الدولي من دفع الشمولية الرقمية عن طريق إزالة حواجز الموقع أمام قيود الأعمال لتأسيس الثقة المتبادلة وإزالة الحاجة إلى توثيق الهوية المادية للعميل.

وأعلن عزالعرب عن توسع البنك في افريقيا بدعم استخدام الهوية الرقمية عبر الحدود. والدعوة إلى معايير التحقق من الهوية الرقمية على مستوى الصناعة العالمية عن طريق واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة.

أكد أن الهوية الرقمية هي مجموعة من السمات والبيانات المعتمدة، التي تم تجميعها وتطويرها إلكترونيًا لشخصية يمكن التعرف عليها بشكل فريد ويمكن ربطها بشخص مادي.

قال رئيس البنك التجارى الدولى يوجد نحو 1.7 مليارشخص عالميا بدون حسابات مصرفية، ويفتقرمليارشخص للهويات القانونية، وبالتالي يمكن حرمانهم من الفوائد الاقتصادية والوطنية المهمة، كما تظهرفجوة جديرة بالملاحظة بين الجنسين في نسبة من يمتلكون هوية قانونية أيضًا، إذ لا تمتلك نحو 45% من النساء (فوق سن 15) في البلدان منخفضة الدخل هوية قانونية مقارنة بـ 30% من الرجال في نفس المنطقة.

ويحظى مقدموالخدمات المالية بدورمهم ومتزايد في النظم البيئية الناشئة للهوية الرقمية، حيث تتمتع المؤسسات المالية بوضع جيد يمكنها من العمل كجهات فاعلة موثوقة ومنظمة، إذ يمكنها توفيرالبنية الأساسية لمبادرات الهوية الرقمية المسؤولة عن تمكين الأفراد من التحكم والاستفادة من هوياتهم الرقمية بطريقة آمنة وشاملة.

ويمكن للمؤسسات المالية أن تعمل كأمناء موثوقين للبيانات ومديرين محترفين للمخاطر، وهي في وضع جيد لتكون في طليعة المؤسسات المسؤولة عن حماية خصوصية العميل وضمان الرفاهية المالية.

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وأشارعزالعرب إلى التأثيرالمحتمل للهوية الرقمية على الشمول المالي، حيث اصبح للهويات الرقمية تأثيرات إيجابية محتملة على الأسواق خارج نطاق الشمول، ويمكن لمقدمي الخدمات المالية المساعدة في تنمية الهويات الرقمية بشكل مسؤول وشامل عبر اعتماد أحدث التقنيات الناشئة.

كما يتضح من أحدث تقرير لـ ) Global Findex أكبر مجموعة بيانات عن الشمول المالي يقدمها البنك الدولي كل ثلاث سنوات) بعض العوائق المتكررة الشائعة أمام ملكية الحساب.

لفت إلى أن أكثرالحواجزالتي تكسرها الهوية الرقمية، هي ارتفاع تكلفة الحسابات، حيث تتصدى الهوية الرقمية لحاجزارتفاع تكلفة الحسابات، إذ لديها القدرة على خفض تكاليف فتح الحساب والمعاملات إلى أقل قدر ممكن عن طريق e-KYC، والإعداد الرقمي وخدمة العملاء الرقمية بكفاءة أكبرعبرإنشاء هويات رقمية مستمدة من البيانات.

وتلغي الهوية الرقمية الحاجة إلى وجود فروع مادية في المناطق النائية والريفية، إذ يصبح الاتصال بالمؤسسات المالية عن بعد أمرًا ممكنًا عن طريق التحقق من الهوية الرقمية، ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل ونموذج أعمال أكثر استدامة عند خدمة القطاعات غير المصرفية.