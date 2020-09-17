شكرا لقرائتكم خبر عن «ترشيحات النواب» بأسوان تتلقى أوراق 38 مرشحًا في اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، أوراق تقدم، 38 مرشحًا في اليوم الأول، والذين استكملوا أوراق ترشحهم، منهم 11مرشحا بدائرة مركز ومدينة أسوان، و4 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و17 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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