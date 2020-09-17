شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الغربية»: تنفيذ 26 مشروعا بقيمة 2.1 مليار جنيه تخدم 1.6 مليون نسمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى iwsp1 ينقسم إلى مرحلتين، الاولى بتمويل 765 مليون جنيه والثانية بتمويل مليار و335 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه المحلة القديمة، وزيادة قدرة المحطة (من 360 لتر / ثانية إلى 800 لتر / ثانية)، بقيمة ١٩٠ مليون جنيه لخدمة 345 آلف نسمة بمدينة المحلة الكبرى، بحضور كلا من السفير الفرنسى ستيفان روماتيه والسفير الألمانى سيريل چان نون وسفير الاتحاد الأوروبى،كريستيان برجر

وأوضح أنه جارى تنفيذ 26 مشروعا بقيمة 2.1 مليار جنيه تخدم 1.6 مليون نسمة بمحافظة الغربية ضمن برنامج Iwsp1.

وأشار أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات إحلال وتجديد بقيمة 346 مليون جنيه تخدم 860 الف نسمة وهى إعادة تأهيل محطة المشتل، مياه الجلاء، المحلة القديمة، طنطا.

وتابع أنه جارى تنفيذ 17 مشروع ضمن مشروعات الصرف الصحى المتكامل بقيمة 1.7 مليار جنيه تخدم عدد 27 قرية وعدد 17 عزبة ويستفيد منها قرابة 160 ألف نسمة.

واستعرض المهندس عمرو ناصف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اخر الإنجازات التي تمت بالمشروع خلال العاميين الماضيين.

وأوضح أن تمويل المشروع يقدر ب 295.107 مليون يورو من شركاء التنمية المانحين، موزعة على النحو التالى (محافظة الغربية ١٠٢.٢٧ مليون يورو- الشرقية ٦٩.٨ مليون يورو- البحيرة ٥٤.٧ مليون يورو- دمياط ٤٥.٧٥ مليون يورو).