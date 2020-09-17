تلغراف من أم ينقذ 13 متهما من المؤبد فى قضية هجرة غير شرعية (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار عبدالمطلب نصر وعضوية المستشارين عزت عبداللاه واحمد عزت مزيد وامانة سر كيرلس تاوضروس في القضية رقم ٨١٢٥لسنة ٢٠١٩جنايات العامرية تان ببراءة 13 متهما مهربا في أكبر قضية هجرة غير شرعية عرفتها مدينة الاسكندرية .

ترجع وقائع القضة لجمع المتهمون اكثر من 50 مهاجرا غير شرعي من مختلف محافظات مصر بينهم 10 أطفال واعدوا لهم قاربا بحريا وتم تجميع المهاجرين بأحد المنازل بمنطقة كنج مريوط في الإسكندرية وذلك تمهيدا لسفرهم بحرا إلى دولة إيطاليا وذلك عن طريق الابحار من منطقة العجمي .

وكانت معلومات قد وردت لإدارة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر تؤكد قيام تنظيم إجرامي دولي مكون من13 شخصا بينهم بحارة وقبطان برحلة بقارب إلى إيطاليا عبر منطقة غرب الاسكندرية وعلي اثرها قام ضباط المكافحة برئاسة العقيد تامر سمير والمقدم شريف سالم والرائد محمد العبادي بإجراء التحريات حول الواقعة والتي أكدت صحة هذه المعلومات .

تلغراف ام ينقذ 13 متهما من المؤبد

صدر اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين في مكان إيواء المهاجرين البالغ عددهم 50 مهاجرا بمنطقة كنج مريوط وكان المتهمين قد شكلوا تنظيم دولي ارهابي تخصص بزعامة المدعو ( ع. ا ) واخرين تخصص في تسفير المهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد بحرا عن طريق استقطاب مجموعة من الشباب راغبي السفر للعمل بدول الاتحاد الاوربي وذلك بطريقة غير شرعية بالمخالفة لاحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية .

وتم استصدار اذن النيابة العامة حيث داهمت قوات الامن المشتركة منزل الإيواء وقبضت على جميع المهاجرين وتم تقديم المتهمين للمحاكمة وبجلسة المحاكمة قرر ماهر النقيب محامي المتهمين ان الواقعة اعمال تحضيرية لا ترقي إلى الجريمة التامة كما دفع ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهمين بـ 7 ساعات

وقدم تلغراف مرسل من والدة احد المتهمين إلى النائب العام تخبره بالقبض على ابنها المدعو عمر عادل قبل صدور أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش مما يؤكد بطلان الإذن

وشكك ماهر النقيب محامي المتهمين في ادلة الاثبات التي قدمتها النيابة لإدانة المتهمين فرجحت المحكمة دفاع المحامي وقضت ببراءة جميع المتهمين وجاء بحيثيات الحكم ان العدالة لايضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الاعتداء على حريات الناس والقبض عليهم بغير حق وان الدعوي خلت من أي دليل تطمئن اليه المحكمة .

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