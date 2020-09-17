شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مدرستين ثانوي فني ببورسعيد للانضمام للتأسيس العسكري في العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد على جاهزية مدرستي بورسعيد الثانوية التجارية للبنين والشهيد طيار رفعت البرعى الثانوية الصناعية للبنين للانضمام لقائمة مدارس التأسيس العسكري بالمحافظة في العام الدراسي الجديد 2020– 2021.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه الخطوة تأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفني وبناء على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم الفني مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع بهدف الاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة الانضباط الأخلاقي للطلاب وتعزيز انتمائهم للوطن.

وأشار باهى إلى أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة قوات الدفاع الشعبي وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتعزيز الانتماء والولاء للوطن لتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها باهى اليوم بصحبة وفد مكتب المستشار العسكري للمحافظة و محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفني للمدرستين للوقوف على مدى التجهيزات والمتطلبات اللازمة لمدارس التأسيس العسكري ، وبذلك يصبح عدد المدارس الفنية العاملة بهذا النظام في المحافظة ٣ مدارس.