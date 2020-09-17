شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنين» الأراضي في المحافظات.. آلاف الطلبات والموافقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحهزة المحلية في المحافظات «الخميس» فحص طلبات تقنين الأراضى وتذليل كافة القبات أمام المواطنين.

في الأقصر، أعلن العقيد أحمد الهوارى أنه تم إنهاء التصالح النهائي لعدد 15 مواطن بعد الفحص والمعاينة للجنة التصالح والإعتماد لسرعة إنهاء موقفهم القانوني .

وأضاف «الهوارى» انه في ضوء القرارات الأخيرة بتخفيض قيمة سعر المتر السكنى شهد المركز التكنولوجي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية اقبالا كبيراً من قبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح .

وفى بنى سويف، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال اجتماع الجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة،103 طلب تقنين جديد، حيث تمت الموافقة على 25 طلب تقنين جديد ،ليصل إجمالى عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها نحو 1973طلب، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 733 عقداً بواقع (547مباني+ 186 زراعة)،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد «المحافظ» على المتابعة المستمرة لملف التقنين،و كافة العقبات .

وفى القليوبية، تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المراكز التكنولوجية بمدن بنها وكفر شكر وحي شرق شبراً الخيمة لمتابعة الاجراءات الخاصة باستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وكيفية التعامل مع توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المدة المحددة.

وشدد «المحافظ» على رؤساء المدن بتسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم، مشددا على توفير وسائل الراحة للمواطنين ( مقاعد ومظلات للوقاية من اشعة الشمس).

وفى 6 أكتوبر بالجيزة واصلت المكاتب استقبال المواطنين للقيام بإجراءات التصالح خاصة البناء المخالف على الأراضى وأملاك الدولة والتى لاقيت اقبالا ملحوظاً من المواطنين.

كما حرص على الاستماع إلى آرائهم وحل كافة المشكلات، مؤكدا ً استمرار العمل حتى السابعة مساءاً مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت .

وفي الإسكندرية، أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرار جديدا بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء المدينة بنسبة 50% بدلا من 40%.

وأوضح «الشريف» أن القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين بالتصالح في مخالفات البناء.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة للتقنين شريطة القيام بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.

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جاء ذلك خلال لقائه مع أهالي قرية السعدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد، وأحمد فؤاد أباظة والعميد ثروت سويلم نائبي البرلمان عن الدائرة، والدكتورة يسرا أحمد أباظة نائبة المحافظة بمجلس الشيوخ، وذلك لتشجيع الأهالي على سرعة الإنتهاء من تقنين الأراضي .

وقال المحافظ «أن أملاك الدولة ملك للدولة وهتستردها يعني هتستردها إذا لم يتم الخضوع لقراراتها وقانونها»، مؤكدا أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بملفي تقنين التقنين .

وفى كفر الشيخ، أطلقت المحافظة خدمة الكترونية على موقع «محليات»،لتقديم طلبات التصالح https://lgs.gov.eg/#/home ،و43 خدمة أخرى، دون التوجه للمراكز التكنولوجية، كما خصص المحافظ 88 مدرسة بالقرى والمدن، لتقديم الطلبات التصالح وربطها عبر شبكة الإنترنت لتصبح مراكز تكنولوجية مصغرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية .

وفي دمياط، وجهت المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل بسرعة نهو كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضي أملاك الدولة التابعة لعدد من جهات الولاية والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وإبرام التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط، مؤكدة أيضًا على تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة.