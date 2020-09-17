الشريف يشارك في «معا نبني المستقبل» لطرح الفرص الاستثمارية بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في المؤتمر الأول «معا نبني المستقبل» لطرح الفرص الاستثمارية بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإشراك المجتمع المدني في أعمال البناء والتطوير. ويهدف إلى طرح الفرص الاستثمارية بالإسكندرية ومحور المحمودية، والمشروعات القومية الجديدة، بمشاركة جميع رجال الأعمال وشركات المقاولات والاستثمار العقاري.

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده في المؤتمر لطرح الفرص الاستثمارية بالإسكندرية، مؤكدا أن تلك الفرص ستساهم بشكل كبير في خلق وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات، ذلك فضلا عن دعم العمالة الغير منتظمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة.

وأكد على الدور المحوري لرجال الأعمال والمجتمع المدني الذين يساهمون في المشروعات القومية، مؤكدا أننا جميعا نعمل ككيان واحد بهدف تشجيع المناخ الاستثماري بما يحقق الرخاء والتقدم الاقتصادي.

وأعلن المحافظ عن أصداره قرارا بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٥٠٪ بدلا من ٤٠٪. على أن يتم التنفيذ بدءا من الغد. وأشار أن القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وفى ضوء المراجعة المستمرة للجان التقييم، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.