شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بـ382 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بمبلغ مالي قدره بنحو 382305 جنيها مصريا . لتوزيعها على الأندية الرياضية بالقليوبية وهى «بنها الرياضي وطوخ الرياضي والشباب بطوخ والاتحاد السوداني بالجبل الأصفر ونادي الخانكة ونادي شبين القناطر والجعافرة والقناطر الخيرية وبهتيم الرياضي وشباب مسطرد والنيل الرياضي بشبرا الخيمة ونادي شبرا الخيمة وقليوب الاجتماعي الرياضي والسلام للمعاقين والقلج الرياضي. وأكد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ان الهدف من دعم الأندية الرياضية إلى زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والاعضاء رواد النادي لخلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلا مشرفا . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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