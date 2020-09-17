شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جهاز تنمية المشروعات» لشمال سيناء: تمويل إقامة 15 ألف مشروعًا متنوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء أن الجهاز يعتبر مظلة لكافة الجهات الممولة للمشروعات على مختلف أنواعها.

وأعلنت في ندوة «ابدأ مشروعك الجديد» بمركز اعداد الأسر النتجة بالعريش أنه تم انشاء جهاز تنمية المشروعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لعام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية بعد تطويره وبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبها الصندوق على مدار سنوات طويلة بدأت منذ عام 1992 والنجاح الكبير الذي حققه في مجال التخفيف من حدة الفقر ومحاربة البطالة وخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة كثيفة العمالة، ودوره التنسيقى لجهود كل الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تنمية المشروعات.

وأعلنت أن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء قام بتمويل إقامة نحو 15 ألف مشروعا متنوعا بقيمة تصل إلى 213 مليون جنيها، منها 186 مليون و620 ألف جنيها مولت 13 ألف و876 مشـروعًا، من المشروعات الصـغـيـرة ومتنـاهـية الصغـر وفرت 24 ألف و885 فرصة عمل، علاوة على منح بإجمالي 50 مليون جنيها لتمويل اقامة مشروعات البنيه الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت 1800 فرصة عمل.

وأشارت إلى أنه سبق تمويل مشروعات لجمعية الأسر المنتجة بنحو 15 مليون جنيها.. حيث يهتم الجهاز بتمويل جميع المشروعات من متناهية الصغر ( من 5000 – 50 ألف جنيها )، المشروعات الصغيرة ( حتى مليون جنيها )، والمشروعات المتوسطة من صناعية وزراعية ( حتى 5 ملايين جنيها )، وأنه تم تمويل بعض المشروعات في شمال سيناء حتى 3 ملايين جنيها، وأن الجهاز يهتم بتوفير فرص العمل كبعد اجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.. كما يراعى الظروف الخاصة كالكوارث والأزمات بالتسير على المواطنين .

ومن جانبه، عرض طارق الشوربجي، مسؤول الخدمات الغير مالية في فرع الجهاز العديد من الخدمات التي يؤديها الجهاز في مجال الخدمات الغير مالية، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم حزمة من الخدمات الغير مالية تشمل التسويق والتدريب والدعم الفنى وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى وإتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزى بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وكذلك المشاركة في المعارض الخارجية واقامة الندوات بمراكز الشباب والجهات المختلفة المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.

وأعلن أنه من بين تلك الخدمات: اقامة وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بمحافظة شمال سيناء بهدف تيسير الاجراءات لاقامة المشروعات من تراخيص وسجلات تجارية وبطاقة ضريبية ورقم قومي للمنشأة يستفيد منه المواطن في عرض منتجاته في السلاسل التجارية، ويتم خصم 50% من تكلفة خدمة البار كود لمنتجاته والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل في سجل الموردين الحكوميين والنمصدرين، إلى جانب التدريب، حيث تم تنفيذ عدد 8 دورات في مجال ابدأ مشروعك بحضور 202 متدربا، و7 دورات على ريادة الاعمال بحضور 147 متدربًا، 6 دورات في مجال وحدة النوع الاجتماعى (الجندر) حضرتها 150 متدربة، 19 تدريب حرفي حضرته 365 متدربة.

Advertisements

كما تم إتاحة المعارض لتسويق منتجات العملاء لعدد 183 معرضا داخل وخارج المحافظة اشترك فيهما عدد 1006 عارضين.. إلى جانب 350 ندوة تعريفية ببداية المشروع، تسجيل عدد 624 مشروعا بسجل الموردين الحكوميين، ترشيح عدد 222 عميلا للتسكين بالسلاسل التجارية، ترشيح عدد 96 مستفيدا للحصول على فرص تصديرية، تقديم خدمة الباركود لعدد 130 من العملاء، تقديم 1022 خدمة معلومات أعمال، وعرض وتقديم نماذج استرشادية لدراسة الجدوى لعدد 1006 عملاء.