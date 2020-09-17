شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه بمنطقة المطار شمال مدينه الخارجه علي مساحة ١٠١ فدان، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد. حيث تشمل المرحلة الأولى مباني للجهات الحكومية ومباني للأنشطة التجارية ومبني للتعامل مع الجمهور وشبكة الطرق والمرافق. ووجه المحافظ بإتاحة الفرصة لتدريب الراغبين من أبناء المحافظة علي أعمال البناء بالمشروع بمقابل مادي لتأهيلهم لسوق العمل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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