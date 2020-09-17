شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة سوهاج تصدر كتيب توضيحي بقرار تحديد قيمة سعر المتر مقابل التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن قيام المحافظة بإصدار كتيب توضيحي بقرار تحديد قيمة سعر المتر مقابل التصالح، بكافة مناطق الإستخدام بدائرة المحافظة. وأوضح الدكتور محمد عبدالهادى، مدير عام مكتب محافظ سوهاج، أن الكتيب يتكون من 10 صفحات، تشمل نص القرار الصادر من المحافظ برقم 641 لسنة 2020، ويتضمن قيمة سعر المتر مقابل التصالح بعد التخفيض عند كل إستخدام «سكني، صناعي، إداري، تجاري، وغيره» لافتا إلى أن الكتيب تضمن تصنيف المناطق داخل المدينة أوالقرية إلى 4 فئات «أ، ب، ج، د»، ووصف كل منطقة، وسيتم توزيع الكتيب على جميع الوحدات المحلية بمراكز، ومدن، وأحياء المحافظة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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