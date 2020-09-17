شكرا لقرائتكم خبر عن 124 مرشحا في اليوم الأول لفتح الباب خوض انتخابات البرلمان 2020 بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠ بلغ ١٢٤ مرشحا مع حلول موعد انتهاء عمل لجنة تلقى الطلبات في الخامسة مساءا.

وأوضح «المشد» أن اللجنة استقبلت 45طلبا لخوض الانتخابات في دائرة المنتزه أول و12 طلب في دائرة سيدي جابر و24 طلب في دائرة الرمل أول و19 دائرة محرم بك و3 طلبات في دائرة العطارين و21 طلب في دائرة الدخيلة.

وأضاف «المشد» في تصريحات له اليوم أن المحكمة بدأت منذ الساعات الأولى للصباح في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 23 سبتمبر الجاري.

يشار إلى ان محكمة الإسكندرية الإبتدائية بدات تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب،قى التاسعة من صباح اليوم الخميس وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة انصارهم وسط إجراءات أمنية وإحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.