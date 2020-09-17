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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يقرر تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 25% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا القرار رقم 323 لسنة 2020م بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسب تصل إلى 25%، مؤكدا على ان هذا القرار جاء وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرار السيد المحافظ رقم 225 لسنة 2020 م، واضاف ان هذا القرار يسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح .
وأكد الداودي على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة لتلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع والاجازات الرسمية، لافتاً إلى زيادة عدد العاملين بالمراكز لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع موجها ً رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.
وناشد الداودي المواطنين من ابناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا على ان قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم قانونيا بالتصالح.
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