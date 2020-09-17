شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولي رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا إلى شرم الشيخ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف من أرمينيا على متنها ٧٠ سائحا، من بينهم ١٠ من ممثلي وسائل الاعلام السياحي بأرمينيا.

يأتي ذلك في اطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بدءا من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo .

وقد قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

وقد اشاد ممثلي وسائل الاعلام السياحي بأرمينيا والذين جاءوا على هذه الرحلة بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما أعربوا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين إلى انهم سينقلون كل هذا إلى شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنين الارمن قرار السفر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد قام بزيارة خاطفة، أول أمس، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه إلى العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

و قد التقي وزير السياحة والآثار بيريفان مع أكثر من 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الانباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.

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