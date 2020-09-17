شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعادة اختبارات القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء امتحانات الطلبة المتقدمين للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد 2020،2021، والذي يعقد إلكترونيا.

وتؤكد الوزارة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات خلال الفترة السابقة أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وفي حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والأثنين الموافقين 2020/9/27 و2020/9/28 كفرصة ثانية لهم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، مهما كان مجموع درجاته في المرحلة الإعدادية.

وشددت الوزارة على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لرغبات الطلاب، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.

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