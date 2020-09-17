شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بالقاهرة: 100 مليون دولار للحفاظ على المواقع والكنوز الأثرية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين إن «الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع مصر حكومةً وشعباً للحفاظ على هذه المواقع التاريخية».

وأوضح أن الآثار المصرية ليست فقط جزءً من تراث مصر الثقافي، بل هي أيضًا تمثل أصول اقتصادية هامة توفر فرص عمل وتعمل على زيادة الدخل. مؤكدا ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تعمل جنبًا إلى جنب مع المصريين لتعزيز السياحة الثقافية وتوجيه العوائد الاقتصادية ذات الصلة إلى المجتمعات المحيطة».

جاء ذلك خلال جولة السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين لعدد من المواقع الاثرية، موضحاً ان ذلك انطلاقاً من التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على مواقع التراث الثقافي في مصر. وقد رافق السفير كوهين كلٌ من السيد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والسيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والجنرال رالف جروفر ملحق وزارة الدفاع بالسفارة الأمريكية، في زيارة مواقع المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في معبدالكرنك، وادي الملوك، ذراع أبوالنجا، وجبانات طيبة 110.

وفي كل موقع من مواقع الزيارة، شهد الوفد مدى نجاح الشراكة المستدامة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة والآثار ومركز الأبحاث الأمريكي في مصر للحفاظ على مواقع التراث الثقافي، وخلق فرص العمل وزيادة الدخل، وتوفير التدريب اللازم لموظفي الوزارة.

هذا وقد قدمت الولايات المتحدة، بالشراكة مع الحكومة المصرية، منح تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على المواقع والكنوز الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تمتد من العصر الفرعوني إلى أواخر العهد العثماني. منذ عام 1978، استثمر الشعب الأمريكي أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر. لمعرفة المزيد عن عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر،

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