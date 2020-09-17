شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إعداد الأسر المنتجة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ينظم ندوة «ابدأ مشروعك الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وباقى الجهات، نظم مركز إعداد الأسر المنتجة في العريش بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ندوة تعريفية تحت عنوان: «ابدأ مشروعات الجديد»، وذلك بحضور آمال زيدان رئيس فرع الجهاز في محافظة شمال سيناء، طارق الشوربجى مسؤول الخدمات الغير مالية في فرع الجهاز.

افتتح الندوة، منى محمد جمعة، مدير مركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة بالعريش، وعدلي سليمان الكاشف، المدير التنفيذيي لجمعية الأسر المنتجة، وحضرتها السيدات والفتيات المتدربات وعدد من القيادات ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت منى جمعة مديرة مركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة أن المتدربات من الدفعة الجديدة الملتحقات بالدورة التدريبية لتعليم المرأة على التفصيل والخياطة والتطريز (وعددهن 30 متدربة)، حيث يتم تدريبهن وتعليمهن كل ما يتعلق بأعمال التفصيل والخياطة المنزلية وانتاج الملابس وتدريبهن على كل فنون التطريز البدوي ومشغولات الكورشيه والحرف اليدوية من خلال الدورة، مشيرة إلى أن هذه الدورة مجانية بهدف زيادة دخل الأسرة وإقامة مشروعات متنوعة بتمويل من الأسر المنتجة ولاتاحة الفرصة أمام كافة الراغبات للتدريب على التصنيع اليدوي، وأن التدريب يتم تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين في مختلف المجالات، مع توفير الآلات والماكينات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والإنتاج.

وأعلنت أنه بعد انتهاء مدة التدريب وحصول المتدربات على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، يتم عرض منتجاتهن خلال الدورة في معرض الأسر المنتجة داخل المركز، ويلى ذلك إتاحة الفرصة أمامهن لإقامة مشروعات خاصة بهن وبيع منتجاتهن في منافذ ومعارض الأسر المنتجة، كما يمكن لكل متدربة الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد إجراء بحث اجتماعي وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروع.

من جانبه، أكد عدلى الكاشف المدير التنفيذي لجمعية الأسر المنتجة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية، حيث تم تطهير وتعقيم مكان التدريب ومراعاة التباعد بين المتدربات، علاوة على تقسيم المتدربات إلى مجموعتين لأجل الاستعاب للتعليم وتحقيقا للتباعد في ظل أزمة كورونا.

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