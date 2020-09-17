شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مرشحًا محتملا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات النواب بـ«البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ عدد إجمالي المتقدمين بطلبات الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر في اليوم الأول، حتى عصر اليوم الخميس، على مستوى البحر الأحمر، والتي تضم ٣ دوائر، ١٤ مرشحًا.

ففي الدائرة الأولى، والتي تضم مدينتي الغردقة ورأس غارب، تقدم للترشح محمد محمد عبدالمقصود، مستقبل وطن، وحداد عبدربه وعاطف عبدالحميد، وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وأميمة نوبي مصطفى وسيد محمد بشير.

وفي دائرة سفاجا والقصير ومرسي علم تقدم عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد ابوالوفا ومحمد يوسف.

وفي دائرة حلايب وشلاتين تقدم على نور على وياسر شعبان.