شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور أحمد زكي قائما بأعمال رئيس جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى قرار بتعيين دكتور أحمد زكى نائب رئيس جامعة قناة السويس لئون البيئة وخدمة المجتمع قائما بأعمال رئيس جامعة قناة السويس لحين صدور قرار بتعيين رئيس جامعة وقالت مصادر بالجامعة ان دكتور احمد زكى يتسلم مهام منصبه بداية من الأحد القادم من دكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة الحالى ودكتور أحمد زكى من العناصر الشبابية من ابناء الجامعة تدرج في المناصب بكلية التجارة حتى تولى منصب العمادة اكثر من دورة وتولى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ويعد من القيادات النشيطة ميدانيا وخدمة البيئة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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