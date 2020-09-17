شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد الطرق البديله لشركات البترول ويوجه بالانتهاء من الطبقه الاسفلتيه - صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الطرق البديلة والخلفية لشركات البترول ومنها شارع بطول 1700 متر لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنانيري إلى طريق الخصوص الدائري

جاء ذلك خلال تفقد «الهجان» أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات في المنطقة بالكامل

وتفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجار البدء في أعمال الرصف بالتوازي مع أعمال التدبيش لترعة الإسماعيلية وإنشاء البلدورات على حرم الطريق

وجه المحافظ بسرعة البدء اعمال الرصف وإخلاء حارة مرورية للسيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية والتنسيق المستمر في العمل لجميع القطاعات مشددا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الإنتهاء من الأعمال حيث تعد المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.

يعد طريق البترول من المشروعات الحيوية التي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفائها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الإنتظار المروري الخاطئ.

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