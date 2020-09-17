شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن بدء فصل الخريف الأربعاء.. وتحذر: فصل التقلبات الحادة والسريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى فى يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال فى درجات الحرارة بوجه عام ولكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدى أيضا إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وتابع بيان للهيئة، وأحيانا تؤدى بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

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ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى، وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمى مما يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية فى بعض من هذه المناطق والتى تتسبب فى تكون السيول نظرة للطبيعة الجغرافية.

جدير بالذكر بأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية سوف تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومى منتظم نظرا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة التى من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام حتى يتثنى لكل المسؤولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أى أثار ناجمة عن أى ظواهر جوية حرجة.

وقالت الهيئة: يعتبر هذا البيان إجراء احترازى لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كاف.