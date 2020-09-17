شكرا لقرائتكم خبر عن كتالوج المذيع الإخوانى.. هباد وأوفر ودمه تقيل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المذيع الإخوانى فور ظهوره على الشاشة تعرفه من تلقاء نفسك، فله كتالوج واضح يتسم به، فعلى سبيل المثال ستجد فيهم المذيع "الأوفر" مروج الأكاذيب المفتعل وآخر يدعى الفضيلة، أو قليل الحياء والأدب وسليط اللسان.

وأيضا ستجد منهم المنافق خادم المصلحة والمال أو يهاجم ويعارض من أجل الهجوم في المطلق أو متنمر على غيره رغم عيوبه التى تفض عنها البصر، أو كاذب وبألف وجه.

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في الفيديو التالي نستعرض لكم الأنواع المختلفة للمذيعين المنتمين للجماعة الإرهابية..