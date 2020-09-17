شكرا لقرائتكم خبر عن كتالوج المذيع الإخوانى.. هباد وأوفر ودمه تقيل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المذيع الإخوانى فور ظهوره على الشاشة تعرفه من تلقاء نفسك، فله كتالوج واضح يتسم به، فعلى سبيل المثال ستجد فيهم المذيع "الأوفر" مروج الأكاذيب المفتعل وآخر يدعى الفضيلة، أو قليل الحياء والأدب وسليط اللسان.
وأيضا ستجد منهم المنافق خادم المصلحة والمال أو يهاجم ويعارض من أجل الهجوم في المطلق أو متنمر على غيره رغم عيوبه التى تفض عنها البصر، أو كاذب وبألف وجه.
في الفيديو التالي نستعرض لكم الأنواع المختلفة للمذيعين المنتمين للجماعة الإرهابية..
كانت هذه تفاصيل خبر كتالوج المذيع الإخوانى.. هباد وأوفر ودمه تقيل "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.