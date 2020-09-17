شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء أرض الفيروز.. مشاريع تنموية كبرى فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلما وثائقيا عّن جهود التنمية والمشروعات الكبرى التى تمت فى أرض سيناء، فى عهد الرئيس السيسى، والتى تضمنت مئات المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات. وأقيم فى سيناء مشروعات أمثال الانفاق أسفل قناة السويس، وكذلك تجمعات صناعية وسكانية كبيرة، تراعى كافة المعايير الحديثة، وتمت وفق أحدث النظم على مستوى العالم.

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