شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 148 رحلة دولية اليوم تنقل 16241 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 148 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات بعدد عدد ركاب 16241راكبا، وقالت مصادر مطلعة أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها تورنتو نيويورك فرانكفورت باريس لندن روما أمستردام مسقط الدمام بغداد إنجمينا لاجوس أكرا أبوجا ميلانو أثينا فيينا بيروت أسطنبول أديس أبابا جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى.

وتبلغ رحلات السفر 75 رحلة وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 7657 راكبا

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 73 رحلة تنقل على متنها 8584 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها نيويورك فرانكفورت لندن باريس ميلانو أثينا أسطنبول لاجوس إنجمينا أكرى أمستردام أديس أبابا دبى المدينة أبوظبى لاجوس بغداد مسقط بيروت.

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وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الجديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضى عليه 72 ساعة والذى بدء تطبيقه الأول من سبتمبر الجارى.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.