شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ هامة فى انتخابات مجلس النواب 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يستمر لمدة 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجاري، حيث يغلق الباب في الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.

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وفى هذا الإنفوجراف، يرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب..



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