8 نصائح من الصحة للوقاية من فيروس كورونا قبل العودة للمدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الرسائل الهامة التى يجب فهمها جيدا والعمل بها من قبل الطلاب قبل فتح المدارس، خاصة مع انتشار فيروس كورونا وضمان عودة آمنة لهم، في نقاط محددة: 1- المحافظة على التباعد الاجتماعي. 2- استخدام الأدوات الشخصية. 3- ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي حتى العودة إلى المنزل. 4- استخدام كحول أو مطهر والمداومة على غسل الأيدي بالماء والصابون. Advertisements 5- النوم جيدا ومنع السهر قبل اليوم الدراسي منعا لإجهاد الجسم. 6- التغذية الجيدة والمحافظة على الطعام الصحي لتدعيم الجهاز المناعي للطالب. 7- تنفيذ التعليمات الوقائية والنصائح والرسائل المدرسية التي يتم نشرها أو إذاعتها داخل الإذاعة المدرسية. 8- الذهاب للزائرة الصحية أو العيادة المدرسية في حالة الشعور بأي أعراض أو إخبار مدرس الفصل الدراسي.

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