أخبار مصر

الحكومة تصدر عددا من القرارات الخاصة بأراضى الدولة بمحافظتى الأقصر والقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تصدر عددا من القرارات الخاصة بأراضى الدولة بمحافظتى الأقصر والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحي.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها فى مشروعات الانتاج الحيوانى، لتقليل الفجوة الغذائية.

Advertisements

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (حدائق العاصمة)، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تصدر عددا من القرارات الخاصة بأراضى الدولة بمحافظتى الأقصر والقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا