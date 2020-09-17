شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تطرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعادة السلطات المصرية مختطفين مصريين في ليبيا، وإعلان وزارة الإسكان طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط، ضمن مبادرة الرئيس.

وفيما يلي موجز أخبار مصر

"أ ش أ": الإفراج عن مصريين مختطفين فى ليبيا وإعادتهم للبلاد

في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية فى ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.





"الصحة": 85% من جراحات "قوائم الانتظار" تجرى خلال 3 أسابيع من إصدار القرار

قال المهندس أكرم سلامة معاون وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الميكنة والدعم الفني بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، إن المبادرة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المرضى وعدم تحمل المريض أي أعباء مالية، ومتابعة المرضى أثناء وبعد العمليات وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة للمواطن المصري، ومشاركة جميع مقدمي الخدمات الصحية بمصر، من قطاع خاص والتأمين الصحي والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.





انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم.. المرشحون يتوافدون على 29 محكمة لتقديم أوراق ترشحهم.. 17 مستندا مطلوب تقديمها للجان المتابعة.. وارتداء الكمامة فرض على المرشح أو وكيله عند التقديم

يبدأ اليوم الخميس فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يستمر لمدة 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجاري حيث يغلق الباب في الثانية ظهرا، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.





#مصر_تنهض_مع_السيسي.. مغردون: رفع مصر للقمة ومعه ستصل لمكانة تستحقها

بآلاف التغريدات، جاء هاشتاج #مصر_تنهض_مع_السيسي فى قائمة ترند تويتر فى مصر، بعد تدشينه بساعات قليلة، أعربوا من خلاله عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وإعجابهم بالمشروعات القومية التى أنجزها الرئيس وكان من شأنها رفع مصر عاليا بعد أن كانت هزيلة وضحية جبابرة النهب والسرقة والخراب، وأيضا تصديهم لدعوات التحريض ضد الدولة المصرية.





جهاز الإحصاء يعلن نشرة المواليد والوفيات.. مصر استقبلت 2.3 مليون مولود عام 2019.. تراجع مواليد الريف بنسبة 6%.. محافظة القاهرة الأولى من ناحية أعداد المواليد والوفيات.. 54.7% نسبة وفيات الذكور و45.3% للإناث

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2019، والتي تضمنت مجموعة من أهم المؤشرات، بلوغ عدد المواليد 2 مليون و304 ألف و832 مولود عام 2019 مقابل 2 مليون و382 ألف و362 مولود عام 2018، بانخفاض قدره 3.3٪، كما بلغ معـــدل الموالـــيد أحياء 23.3 في الألف عام 2019 مقابل 24.5 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 1.2 في الألف.





أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 848 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس تراجع كبير بقيمة 12 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 848 جنيها للجرام، وذلك على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1967 دولارا إلى 1938 دولار، مع توقعات بتراجع آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.





الحكومة تعلن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الاصلاح الهيكلي في مؤتمر أكتوبر المقبل.. تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع " كارت الفلاح" بالقليوبية والمنوفية.. وتقرير لمؤسسة "جولدن مان ساكس" الأمريكية: اقتصاد مصر قوى وراسخ

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.

صرف تعويضات لسكان 220 عقارا بمحور الفردوس في موجز خدمات الخليج 365

قدم"تليفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا للخدمات، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، وهو الموجز الذى تم خلاله استعراض أهم الأخبار الخدمية التي يبحث عنها كل مواطن مصري. وبدأ موجز الخدمات باستعراض خبر عن انطلاق اليوم الخميس، أعمال استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى، ويتم تسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى.

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تقارير مغربية تؤكد توقيع يوسف البلايلى وبدر بانون الكشف الطبى بالأهلى غداً

كشفت تقارير مغربية وجزائرية عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي المصرى لحسم صفقة الجزائرى يوسف بلايلى لاعب أهلي جدة، والمغربى بدر بانون لاعب الرجاء البيضاوى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأشارت التقارير إلى أن الصفقتين اقتربتا من خطوة التوقيع الرسمى بعد اتفاق اللاعبين على شروطهما الشخصية مع المارد الأحمر واقتربت إدارات الأندية من الاتفاق أيضاً بشأن الصفقتين.

حسين الشحات جاهز للمشاركة مع الأهلى فى مواجهة المقاصة

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزاً للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة الفتاق التى أجراها مؤخراً، موضحاً أن اللاعب شارك فى مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية وبات جاهزاً للمرحلة المقبلة بدءاً من مباراة المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز حال رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى ذلك.

الإسكان تطرح 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط بمبادرة الرئيس

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.





السيسي يصدق على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمليون و746 ألف دولار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.





مصر للطيران تطلق حملة تشجيعية للسفر بتخفيضات تصل لـ20% على الرحلات الدولية

أعلنت مصر للطيران اليوم الخميس عن إطلاق حملة تشجيعية تحت عنوان "مش حنبطل نسافر" والتي توفر للعملاء تخفيضات على تذاكرهم الدولية بنسب تصل إلى 20 %. تيسيرًا على عملائها وفي ضوء الاهتمام بمنحهم المزيد من خيارات السفر وتحفيزهم علي العودة مرة اخري للاستمتاع بالطيران وتجارب السفر في ظل الإجراءات الإحترازية المتبعة، حيث وفرت الشركة إمكانية سداد قيمة رمزية من تكلفة تذاكر سفرهم مقدمًا في صورة قسائم شراء بثلاث شرائح توفر نسب التخفيض التالية:





أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 87 %.





خطة وزارة الصحة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا .. إنفوجراف

ينشر الخليج 365 تفاصيل خطة وزارة الصحة والسكان لوقاية طلاب المدارس والجامعات من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد.





محمد محمود يشارك فى مران الأهلي ويقترب من العودة للمباريات

شارك محمد محمود، مدافع الأهلى، فى تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما نفذ اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن اللاعب انتظم اليوم فى التدريبات الجماعية على أن تكون مشاركته بشكل تدريجى لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة، بعدما أنهى برنامجا تأهيليا للتعافى من آثار جراحة الرباط الصليبى التى أجراها اللاعب مرتين مُتتاليتين.





الصحة: 500 متطوع لتجربة لقاح كورونا 300 فقط تنطبق عليهم الشروط.. فيديو

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة، إن موقع تسجيل المتطوعين لتطبيق لقاح كورونا ، فتح من يوم السبت الماضي، منوها إلي أن عدد تسجيل المتطوعين وصل لحوالي 500 شخص.