شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الوعى.. جماعة الإخوان تلجأ للكذب والمصريون يفضحون زيف الإرهابية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الجماعات الإرهابية نشر الشائعات والأكاذيب والأخبار المفبركة والترويج لها من خلال قنواتها الشيطانية واللجان الإلكترونية التى تعمل ليل نهار من أجل تشويه صورة مؤسسات الدولة، والتقليل من كم الإنجازات والمشروعات القومية على أرض الواقع.

وتعتمد قناة الجزيرة الإرهابية وكافة القنوات الداعمة والتابعة للجماعة الإرهابية على أسلوب التشكيك طوال الوقت فى الحديث عن حجم الإنجازات التى تتم على الأرض المصرية، ويستخدمون خطابات ملونة وألفاظ وعبارات فى غير محلها من أجل تكوين صورة لدى المتلقى عن القضية التى يثيرونها، وغالبا ما يقومون بتناول القضايا الجماهيرية، ولكنهم يعتمدون فى المقام الأول على أسلوب الفبركة والقص واللزق واستخدام تصريحات مجتزأة فى غير موضعها.