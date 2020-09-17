شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد التحويل بين الكليات لتقليل الاغتراب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” لجمهور القراء والطلبة، الضوابط المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب فيما يخص الكليات والتحويل بين الجامعات، وذلك لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق القبول بالجامعات لعام 2020 والتي تتضمن الآتى. ـ التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع. ـ التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها ـ الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. Advertisements ـ التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. ـ لا توجد تحويلات ورقية. ـ التحويل يكون لمرة واحدة فقط. ـ استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل اختبارات القدرات. ـ المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قواعد التحويل بين الكليات لتقليل الاغتراب.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.