بهذا السعر.. الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا بـ "فاكسيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توفير المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات.
وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بالشركة، إن المصل المتوفر بداية من اليوم، هو اللقاح الرباعي ويتم إعطاءه للأشخاص من عمر 3 سنوات.
وأوضح محمدي، لمصراوي، أن المصل يتوفر في مقر وفروع الشركة وقيمة اللقاح 170 جنيها، لافتا إلى أن المصل الرباعي يشمل 4 سلالات من الفيروس الموسمي.
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