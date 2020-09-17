لتعزيز سبل التعاون.. وزير السياحة والآثار يزور متحف جورجيا القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، متحف جورجيا القومي، واستقبله مدير المتحف واصطحبه في جولة داخل المتحف، أثناء تواجده بالعاصمة الجورجية تبليسي للمشاركة في الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وناقش الوزير ومدير المتحف، تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والتدريب وتبادل الخبرات خاصة في ظل التعاون بين متحف جورجيا القومي، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي بدأ عندما كان الدكتور خالد العناني يتولى منصب مدير المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تم أيضا الاتفاق على تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية القديمة في جورجيا، ومد أواصر التواصل بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف جورجيا القومي للترويج للحضارتين.

Advertisements

وفي سياق متصل، أجرى العناني مجموعة من الحوارات واللقاءات الصحفية والإعلامية المصورة منها مجلة فوربز الجورجية وعدد من وكالات الأنباء العالمية تحدث خلالها عن أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

كما أشار إلى التحفيزات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات الي المحافظات السياحية المصرية.

وقدم العناني، من خلال هذه اللقاءات، الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.