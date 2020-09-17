مجانا.. بدء تدريب الشباب على 8 مهن بمراكز التدريب المهني بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدء الدورات التدريبية مجانًا على 8 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، بمراكز التدريب المهني بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وأوضح أحمد القللي، مدير المديرية، أنه سيتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتي تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، وصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، وأعمال السباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية، والنجارة اليدوي، فضلاً عن دورة في أساسيات صيانة الحاسب الآلي.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وكشف طبي مجاناً على المتدربين، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، فضلا عن توزيع زي موحد خاص بكل متدرب، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، ومنها أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عامًا، ومتفرغًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، على أن يتم التسجيل بمقرات مراكز التدريب المهني الآتية:

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- مركز تدريب مهني ميت غمر وعنوانه: شارع الحرية بجوار المرور.

- مركز تدريب مهني المنزلة وعنوانه: مدينة المنزلة حي عرفات شلباية أمام المدرسة الثانوية الصناعية للبنات.

- مركز تدريب مهني السنبلاوين وعنوانه: السنبلاوين شارع عزبة صقر – ورش مجلس المدينة.

- مركز تدريب مهني أجا وعنوانه: أجا - شارع فهمي بجوار نادي المعلمين.

- وحدة التدريب المتنقلة الموجودة حالياً بقرية الرياض مركز منية النصر.