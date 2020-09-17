مشاجرة بالطوب بين طرفين في قنا بسبب سرقة هاتف محمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طرفي مشاجرة بمركز الوقف بمحافظة قنا وقعت أحداثها على خلفية اتهام أحد الأطراف للطرف الأخر بسرقة هاتف محمول. تراشق الطرفان بالحجارة وتعدى كل منهما بالضرب على الآخر خلال المشاجرة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ونجحت في الفصل بين طرفي المشاجرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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