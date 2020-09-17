الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على مريضة نفسيا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة انتشار فيديو بالتعدي على سيدة مريضة نفسياً بالأقصر وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان (الاعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر).

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بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر اشتباك أحد قائدي السيارات لفظيا مع تلك السيدة بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والاعتداء عليها، وآخر "تم تحديده بمقطع الفيديو" تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه اشترك بملاحقة المذكورة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط قائد السيارة، مقيم بدائرة القسم، وكذا الشخص السالف الإشارة إليه الذي اشترك معه في المطاردة.

وبمواجهه قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة لتعدي السيدة عليه لفظيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.