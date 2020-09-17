ضبط سمكري سيارات بحوزته سلاح ناري في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (بندقية خرطوش - 4 طلقة من ذات العيار) بحوزة ( سمكري سيارات، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حائزي الأسلحة النارية والذخائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.