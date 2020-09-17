جثتان على الأرض.. النيابة تُصرِّح بتشريح خفيرين قتلا بالرصاص في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة المقطم الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة العثور علي جثة خفير وابن شقيقه مقتولان داخل أرض فضاء يتوليان حراستها.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليهما لبيان أسباب الوفاة ووقت حدوثها، وتسليمهما لذويهما لدفنهما.

وكشفت مناظرة النيابة العثور على جثتي شخصين ممدين على الأرض، وغارقين في دمائهما جراء الإصابة بعدة أعيرة نارية.

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كان قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار أسفر عن مقتل خفيرين أثناء قيامهما بتولي حراسة قطعة أرض بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثتي "محمود"، "سعيد" يعملان خفيرين ومكلفان بحراسة قطعة الأرض التي عثر عليهما مقتولين بالرصاص.

وكشف بعض شهود العيان أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما وفروا هاربين، تم الجثتين لمشرحة المستشفى التابع لدائرة القسم.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها وضبط الجناة، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.