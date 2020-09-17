سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت مباحث القاهرة في الإيقاع بعصابة تخصص أفرادها في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغاً من إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، " مصابة بسحجات بالكوع الأيمن، بأنها أثناء سيرها بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ملاكي ما أدى لسقوطها أرضاً وحدوث إصابتها المنوه عنها وقيام مستقلي السيارة المشار إليها بخطف حقيبة يدها، وبداخلها (مبلغ مالي - هاتف محمول - بطاقة بنكية)، ولاذوا بالفرار.

كما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول من أحد الأشخاص بأنه أثناء توقفه أمام سيارته بدائرة القسم لفحصها فوجئ بشخص مجهول يستقل سيارة ملاكي بخطف حقيبة يده من داخل السيارة وبداخلها (مبلغ مالي - متعلقات شخصية)، ولاذ بالفرار.

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توصل رجال البحث الجنائي إلى أن السيارتين المستخدمتين في ارتكابهما مثبت عليهما لوحات معدنية تحمل ذات الأرقام، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المشار إليها تبين أنها مصطنعة "دون البيانات"، وبتكثيف جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وعثر بحوزتهما على ( 2 فرد خرطوش – 3 طلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، واعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف" باستخدام سيارات مستأجرة، وتثبيت ملصق يحمل الأرقام المشار إليها على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارات لتغيير معالمها والحيلولة دون تحديدهم وضبطهم، وتم بإرشادهما ضبط (بعض المسروقات)، كما تم بإرشادهما ضبط السيارتين المستأجرتين، وأضافا باستخدام إحداهما في ارتكاب الوقائع بعلم مالكها "أمكن ضبطه" وبمواجهته أقر بعلمه باستخدام السيارة ملكه في ارتكاب وقائع السرقة نظير تحصله على مبالغ مالية من المتهمين المضبوطين.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.