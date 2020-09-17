مأمورية إمبابة تكشف عن وكر لتصنيع مخدر الشادو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث إمبابة شقة مسجل خطر اتخذها وكرا لتصنيع مخدر الشادو.

أكدت تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، اتجار عاطل له ملعومات جنائية فى المواد المخدرة، واتخاذ شقته مقرا لتصنيع مخدر الشادو، وترويجها على عملائه.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد علاء غنام معاون مباحث إمبابة، من ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبحوزته 7 كيلو جرامات لمخدر الشادو، 1 كيلو جرام لمسحوق الكيتامين، 3 زجاجات أسيتون، ميزان حساس، كوب بلاستيك، هاتف محمول ومبلغ مالي.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، أكد المتهم ما جاء بالتحريات، وأقر بتصنيعه لمخدر الشادو بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علي شلش حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.